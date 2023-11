AD AVELLINO IL CONSIGLIERE PETRACCA LAVORA AL CAMPO LARGO PER LE COMUNALI 2024

Superando il lavoro delle Segreterie Provinciali, soprattutto di quella del Partito Democratico di Avellino, Maurizio Petracca, Consigliere Regionale del Pd e plenipotenziario di De Luca in Irpinia, ha preso le redini tra le mani per provare a guidare il centro sinistra verso la nascita di un campo largo per le prossime elezioni comunali del 2024. Un lavoro di mediazione che Petracca sta portando avanti e che, nel pomeriggio di ieri, nel corso di una riunione ha mosso un primo passo verso la creazione di un fronte politico unico da contrapporre a quello dell’attuale primo cittadino Gianluca Festa, già in campo con la sua campagna elettorale per il secondo mandato e con un dialogo già aperto con tutte le forze del centro destra.

Share on: WhatsApp