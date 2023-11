EUROPEE 2024. MASTELLA LANCIA LA OPA SUL CENTRO: PRONTA LA CANDIDATURA DI SANDRA LONARDO

Accordo raggiunto con Matteo Renzi, direttamente a Roma: Clemente Mastella, a 77 anni suonati, è pronto a tornare sul palcoscenico della politica nazionale, con un nuovo progetto per le Europee 2024 che, in Campania e nell’intero Collegio del Sud Italia, passa attraverso la candidatura della moglie Sandra Lonardo. “Penso che da questo progetto possa rinascere la Margherita”, ha sottolineato Mastella nel corso di alcune interviste rilasciate in giornata, quasi a voler sottolineare che il progetto che nasce con Renzi è destinato a durare nel tempo. Intanto qualche mal di pancia arriva dai vertici regionali di Italia Viva – a cominciare dal Capogruppo in Regione Tommaso Pellegrino – che dell’intesa sono stati avvertiti a cose fatte. Ed, infatti, dall’interno del Consiglio, i rappresentanti di Italia Viva alzano già le barricate contro l’arrivo di Mastella, escludendo, salvo interventi di autorità dall’alto, che per il momento non nascerà nessun gruppo unico con i consiglieri regionali di Noi Campani, la lista voluta nel 2020 da Clemente Mastella a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca.

