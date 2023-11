DEAFORM APRE UNA NUOVA SEDE IN CAMPANIA: 700 METRI QUADRI DEDICATI ALLA FORMAZIONE

Deaform, la prima agenzia in Campania specializzata nei servizi di apprendistato e punto di riferimento territoriale per la formazione aziendale con Fondimpresa, FondItalia e Fonarcom, è lieta di annunciare l’inaugurazione della specializzata nei servizi di apprendistato e punto di riferimento territoriale per la formazione aziendale con Fondimpresa, FondItalia e Fonarcom, è lieta di annunciare l’inaugurazione della

sua nuova sede, che avrà luogo il 24 novembre a partire dalle ore 18:00.

L’evento di inaugurazione sarà seguito da un convegno di rilevanza nazionale dal titolo Il futuro delle Politiche Attive del Lavoro , che vedrà la partecipazione di illustri ospiti del settore. Tra questi, Romano Benini , esperto di Politiche del Lavoro, Federico Conti , Responsabile Segreteria Tecnica ANPAL Servizi, e Vitaliano Capicotto

, docente presso l’Università degli Studi Link Campus University. La nuova sede, ubicata in via G. Marconi, 35

a Bellizzi, si estende su una superficie totale di oltre 700 metri quadrati , progettati per fornire un ambiente ottimale per la formazione e lo sviluppo professionale. La struttura include un’area dedicata alla formazione, composta da tre aule per circa 100 metri quadrati complessivi , e un moderno laboratorio tecnologico di circa 60 metri quadrati focalizzato sulla meccatronica. Inoltre, la sede sarà dotata di una spaziosa aula convegni di circa 140 metri quadrati , pensata per ospitare eventi e manifestazioni dedicati al mondo del lavoro, offrendo un importante contributo alla comunità professionale locale. «L’inaugurazione della nuova sede rappresenta un momento di grande orgoglio per Deaform – spiega Daniele Camicia , Direttore Generale dell’Agenzia – La

struttura all’avanguardia ci permetterà di offrire servizi formativi di eccellenza. Siamo entusiasti di contribuire in modo tangibile allo sviluppo professionale della nostra comunità».