FORZA ITALIA. NUOVE NOMINE IN CAMPANIA: TUTTO RINVIATO A MERCOLEDI’ 14 APRILE

Ancora una fumata nera in casa Forza Italia per le nuove nomine e per il nuovo assetto organizzativo in Campania: la riunione, l’ennesima, convocata per trovare un accordo tra le diverse correnti in campo, si è conclusa con un nulla di fatto e con l’aggiornamento a mercoledi’ 14 Aprile quando ci sarà una decisione. Locale oppure nazionale.

Il braccio di ferro all’interno del partito degli azzurri continua: Martusciello e Sibilia insistono per un radicale cambiamento della classe dirigente, alla luce anche dei pessimi risultati delle ultime elezioni regionali e comunali. Gli attuali vertici regionali puntano a rinviare, sine die, la discussione ma all’orizzonte c’era e resta la sagoma del Coordinatore Nazionale Tajani che, se anche la riunione di mercoledi’ prossimo dovesse saltare, sarebbe pronto ad intervenire in prima persona.

Dal Regionale, ovviamente, dipendono anche i coordinamenti provinciali che restano in attesa di conoscere il futuro ed i nomi, proprio alla vigilia di importanti riunioni sui territori per le alleanze in vista delle elezioni comunali 2021.

