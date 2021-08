FORZA ITALIA SENZA CANDIDATI A SINDACO: LA CAMPANIA VOLTA PAGINA

Da partito leader nella coalizione di Centro Destra a semplice gregario: come cambiano i tempi nella politica nazionale e regionale, come cambia, velocemente, il peso specifico dei partiti all’interno di ciascuna delle diverse coalizioni. Ad un anno dalle Regionali 2020, quando Forza Italia poteva rivendicare la candidatura alla carica di Presidente di Stefano Caldoro, il quadro regionale è completamente cambiato: basta guardare i Comuni capoluogo di Provincia, per comprendere cosa è accaduto.

NAPOLI – Catello Maresca, il magistrato in aspettativa che oggi guida una vasta coalizione civica e di centro destra, non è, di certo, uomo vicino a Forza Italia. Anzi. Molto piu’ legato a Matteo Salvini, con il quale ha avuto modo di lavorare quando il leader della Lega era Ministro dell’Interno, Maresca è un civico ma non nasconde la sua simpatia per il partito di Salvini.

SALERNO – Stesso discorso anche per il Comune di Salerno dove l’avvocato Michele Sarno ha ricevuto, non a caso, il primo sostegno alla sua candidatura da Fratelli d’Italia. Per arrivare all’ok da parte di Lega e, soprattutto, Forza Italia è stato necessario attendere la metà del mese di Agosto.

CASERTA – A Caserta il ragionamento è ancora piu’ semplice perchè il candidato sindaco è il Capogruppo in Regione Campania della Lega: per l’appartenenza partitica di Gianpiero Zinzi non è necessario interrogare alcun indovino.