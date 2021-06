FRATELLI D’ITALIA. IN PROVINCIA DI SALERNO NUOVE ADESIONI AL PARTITO DI GIORGIA MELONI

Questa mattina, presso la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno, è stata ufficializzata l’adesione al partito dell’intero gruppo consiliare di opposizione al Comune di Bellizzi. Si tratta dei consiglieri comunali Saviana Bonavita, Rolando D’Alessio, Walter Esposito, Ilaria Gaiola e Angelo Maddalo.

Presenti alla conferenza stampa: il Questore della Camera e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI On.Edmondo Cirielli, il Commissario Regionale Sen. Antonio Iannone, il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri, il Consigliere Provinciale Marco Iaquinandi, il Responsabile dell’Organizzazione On. Alberico Gambino, la Responsabile del Tesseramento Imma Vietri. “Si rafforza ulteriormente la nostra presenza in un territorio importante della provincia di Salerno come la Piana del Sele – dichiara il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore – Sono certo che i cinque consiglieri comunali, che rappresentano una seria e credibile alternativa all’Amministrazione comunale di sinistra che governa la città di Bellizzi, faranno un ottimo lavoro per la crescita e il radicamento del partito. Fratelli d’Italia è aperto a tutti quegli amministratori locali interessati a sposare il progetto politico della nostra leader nazionale Giorgia Meloni all’insegna della serietà e della coerenza politica. Nei prossimi giorni – conclude Fabbricatore – annunceremo nuove adesioni”.