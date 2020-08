GABRIELA BELLISSIMO (PLANET): “IL MONDO DELL’HORECA HA BISOGNO DEL SOSTEGNO DELLA POLITICA”

“C’è un settore che, piu’ degli altri, soprattutto nel nostro meridione d’Italia, in modo particolare in Campania, ha pagato piu’ degli altri per l’emergenza Covid 19. Si tratta del mondo dell’Horeca, l’ampio settore nel quale operano Hotel, Ristoranti, Bar, Pizzerie e Strutture Turistiche: per loro, per oltre 100.000 addetti nella sola Provincia di Salerno, c’è bisogno di un intervento forte da parte della politica, nazionale e regionale”.

Gabriela Bellissimo, co-patron della azienda del settore della distribuzione di Beverage e Food, dal suo ufficio di Capaccio, prova a rispondere alle tante richieste di piccole e medie aziende che tentano di ripartire in un’estate nella quale avevano riposto tante speranze.

“Ci sono tanti clienti ed operatori del settore”, continua Gabriela Bellissimo, “che poco prima del lockdown avevano effettuato investimenti per migliorare le proprie strutture. Poi è arrivato lo stop, nel quale l’Italia si è fermata, almeno in parte: la riapertura per molti non c’è stata, per tanti è stata ed è difficile, piena di problemi di

natura finanziaria”.

“Con la nostra azienda”, sottolinea Gabriela Bellissimo, “abbiamo provato e stiamo provando ad aiutare tutti ma senza un intervento forte e chiaro della politica corriamo il serio rischio di vedere scomparire una intera generazione di imprenditori del settore Horeca: donne ed uomini che in Italia rappresentano il 10% del Pil Nazionale e che, nella sola Provincia di Salerno, danno lavoro ad oltre 100.000 persone, soprattutto durante il periodo estivo”.