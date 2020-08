INCHIESTA OSPEDALI COVID IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “DE LUCA CHIARISCA”

L’indagine sugli ospedali Covid in Campania ha assunto rilevanza nazionale in quanto coinvolge strettissimi collaboratori di De Luca: un suo nominato e un consigliere comunale della sua maggioranza.

Fermo restando il nostro senso di garantismo, auspichiamo che la magistratura faccia piena luce su questa vicenda, anche se dobbiamo registrare l’assordante silenzio del governatore uscente, il quale non si esprime pur essendo investito di una responsabilità politica diretta. De Luca, che è solito esternare sull’universo mondo e su fatti di costume, quando dovrebbe parlare tace, mentre sarebbe opportuno che uscisse da questo mutismo, perché è suo dovere farlo se non ha nulla da nascondere” a dirlo in una nota il senatore commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.