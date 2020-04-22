GENNARO AIEVOLI: “CONFRONTO DA VESPA? DE LUCA NON PUO’ FARE MONOLOGO CON CHI CONOSCE IL SUO GIOCO”

𝐌𝐢 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐮𝐬𝐢, 𝐦𝐚 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐞’ 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐯 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞, 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐞’ 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐮𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐨.
Ovviamente non mi aspettavo una trasmissione diversa perché ne sarebbero usciti entrambi con le ossa rotte!!
E’ quanto dichiara Gennaro Aievoli, Vice Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.
𝗜𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗜𝗲𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗰𝗲 𝗵𝗮 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗶𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗻𝗮𝗽𝗼𝗹𝗲𝘁𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲, 𝗮𝗹𝗱𝗶𝗹𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗼𝗿𝗿𝗮 𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝗿𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗶, 𝗼𝘃𝘃𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗮𝗽𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗽𝗶𝗮𝗰𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗹𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.