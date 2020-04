PELLEZZANO. I NUOVI ORARI PER GLI UFFICI POSTALI DEL TERRITORIO

Si avvisa la Cittadinanza che, grazie all’incessante opera di sensibilizzazione presso i vertici provinciali dell’azienda da parte dell’Amministrazione Comunale, è stata comunicata l’estensione dei giorni di apertura degli uffici di Coperchia e Pellezzano.

“Ringrazio i responsabili di Poste Italiane per il costante nonché proficuo confronto con l’Amministrazione Comunale. Ogni sforzo è finalizzato alla tutela della Cittadinanza e degli impiegati. In un momento così delicato, è essenziale garantire un servizio disciplinato e non produrre gli assembramenti che si sono visti in questi giorni. Dopo aver ottenuto la riapertura degli uffici in questione, era evidente la necessità di chiedere a Poste Italiane l’estensione dei giorni di apertura degli stessi. L’accoglimento della nostra richiesta è un altro risultato a favore dei nostri Cittadini” commenta il Sindaco Dottor Francesco Morra.

In particolare, l’Ufficio Postale di Pellezzano, oltre al mercoledì, effettuerà apertura nei seguenti giorni:

– Lunedì;

– Mercoledì;

– Venerdì.

L’orario di apertura è il seguente: 08:20-13:35. L’Ufficio Postale di Coperchia, oltre al lunedì, effettuerà apertura nei seguenti giorni:

L’orario di apertura è il seguente: 08:20-13:35. L’Ufficio Postale di Capezzano, come di consueto, resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35, ed il sabato dalle 08:20 alle 12:35.