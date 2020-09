GENNARO AIEVOLI: “DISPIACIUTO PER MANCATA ELEZIONI, CONSAPEVOLE DI AVER FATTO IL MASSIMO”

Oltre 3.000 preferenze ottenute nella lista Liberaldemocratici che, in Provincia di Salerno, ha ottenuto il 4,34% dei consensi, consentendo l’elezione a Napoli di due consiglieri regionali. E’ dispiaciuto ma soddisfatto Gennaro Aievoli, vice sindaco di San Cipriano Picentino che ha affidato ad una lettera il suo messaggio agli elettori.

Care amiche, cari amici

malgrado una bella affermazione in termini di consenso, il nostro seggio elettorale, in Provincia di Salerno, non Γ¨ scattato.

Il nostro movimento politico ha raccolto in Regione Campania 84.769 voti e sono stati eletti due Consiglieri Regionali nella circoscrizione di Napoli. π‘†π‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘šπ‘– π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘œπ‘›π‘’π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘’ 𝑠𝑒 𝑖𝑛 π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘– π‘’π‘™π‘‘π‘–π‘šπ‘– π‘”π‘–π‘œπ‘Ÿπ‘›π‘– π‘›π‘œπ‘› β„Žπ‘œ π‘Ÿπ‘–π‘ π‘π‘œπ‘ π‘‘π‘œ π‘Ž π‘‘π‘’π‘™π‘’π‘“π‘œπ‘›π‘Žπ‘‘π‘’ 𝑒 π‘Ž π‘šπ‘’π‘ π‘ π‘Žπ‘”π‘”π‘– π‘šπ‘Ž π‘π‘Žπ‘π‘–π‘Ÿπ‘’π‘‘π‘’ 𝑏𝑒𝑛𝑒 π‘β„Žπ‘’ 𝑐´𝑒́ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘’π‘›π‘Ž π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’ π‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘’π‘›π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘“π‘–π‘›π‘œ π‘Žπ‘™π‘™Β΄π‘’π‘™π‘‘π‘–π‘šπ‘œ π‘šπ‘–π‘›π‘’π‘‘π‘œ. Certo, in questo momento, c’è il dispiacere della mancata elezione, ma mi rincuora la consapevolezza di essermi impegnato al meglio. π™·πš˜ πš˜πšπšπšŽπš—πšžπšπš˜, πš’πš— πš™πš›πš˜πšŸπš’πš—πšŒπš’πšŠ πšπš’ πš‚πšŠπš•πšŽπš›πš—πš˜, 𝟹.0𝟹𝟸 πš™πš›πšŽπšπšŽπš›πšŽπš—πš£πšŽ, πš–πš’ 𝚊𝚟𝚎𝚝𝚎 πšœπš˜πšœπšπšŽπš—πšžπšπš˜ πš’πš— πšπšŠπš—πšπš’ 𝚎 πšπš’ 𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝𝚘 πšŸπš’ πšœπšŠπš›πš˜Μ€ πšœπšŽπš–πš™πš›πšŽ πš›πš’πšŒπš˜πš—πš˜πšœπšŒπšŽπš—πšπšŽ. 𝙃𝙀 π™˜π™€π™£π™€π™¨π™˜π™žπ™ͺ𝙩𝙀 π™šπ™™ π™žπ™£π™˜π™€π™£π™©π™§π™–π™©π™€ π™©π™–π™£π™©π™žπ™¨π™¨π™žπ™’π™š π™₯π™šπ™§π™¨π™€π™£π™š π™‘π™š π™˜π™ͺπ™ž π™šπ™¨π™₯π™šπ™§π™žπ™šπ™£π™―π™š π™š π™₯π™–π™§π™€π™‘π™š π™₯π™€π™§π™©π™šπ™§π™€Μ€ π™¨π™šπ™’π™₯π™§π™š π™£π™šπ™‘ π™’π™žπ™€ π™˜π™ͺπ™€π™§π™š.