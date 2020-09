GABRIELA BELLISSIMO (CAMPANIA LIBERA): “IL MIO IMPEGNO POLITICO CONTINUA, ANCHE FUORI DALLE ISTITUZIONI”

“Ha vinto Vincenzo De Luca, ha vinto la Campania Libera ed autonoma, hanno vinto tutti i cittadini della Provincia di Salerno che hanno scelto di sostenere il nostro Presidente, i suoi candidati al Consiglio Regionale, soprattutto quelli legati ai territori. Ora si riparte per rendere ancora piu’ forte la nostra Economia e la nostra struttura di servizi sociali.” E’ quanto dichiara Gabriela Bellissimo, candidata al Consiglio Regionale con Campania Libera.

“Con i 2.439 voti ottenuti in questa straordinaria campagna elettorale ho dato il mio contributo ad una vittoria che restituisce fiducia ai Campani che, negli ultimi 5 anni, grazie al prezioso lavoro del Presidente Vincenzo De Luca, hanno riconquistato l’orgoglio di appartenere alla Regione Campania. Adesso c’è bisogno di portare avanti il programma elettorale per tutti i nostri territori”.

“Il mio impegno politico continua: non è iniziato con la campagna elettorale, non finirà con la stessa. Si fa politica ogni giorno, anche senza ricoprire un ruolo: lo si fa in famiglia, lo si fa in azienda, lo si fa con la gente che si incontra tutti i giorni”