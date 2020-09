MATTEO SALVINI SCARICA FITTO E CALDORO: “IN PUGLIA E CAMPANIA NOSTRA OFFERTA NON E’ STATA ALL’ALTEZZA”

Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo questa mattina a Mattino 5, è tornato ad affrontare il nodo delle Elezioni Regionali, soffermandosi sui risultati ottenuti dalla coalizione in Puglia ed in Campania.

“Evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa perché la nostra offerta non é stata all’altezza sia in Puglia che in Campania».

Questo – ha aggiunto – ci serve da indicazione perché l’anno prossimo si eleggeranno i sindaci di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, e tutti i sindaci uscenti sono del Pd o del 5 stelle. Il centrodestra, e la Lega in primis come prima forza di questo Paese, ha l’onore e l’onere di scegliere persone credibili»