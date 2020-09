GIUNTA REGIONALE, L’INDISCRETO. L’ASSESSORE DI ITALIA VIVA SARA’ NICOLA CAPUTO.

Nicola Caputo, già consigliere del Presidente De Luca per l’agricoltura, oggi all’interno di Italia Viva, è in corsa per la delega all’Agricoltura all’interno della prossima giunta Regionale della Campania. Italia Viva, d’altronde, è il partito che, dopo il PD, vanta il gruppo consiliare piu’ ampio con i suoi 4 consiglieri eletti. Caputo, non a caso, prima delle Regionali, ha deciso di fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura diretta, lasciando spazio agli altri. Ed ora il suo nome è, da piu’ parti, indicato come possibile nuovo assessore all’agricoltura.

