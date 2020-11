GENNARO CINQUE: DAL GRUPPO CALDORO AL GRUPPO MISTO, IL PRIMO CASO NEL CENTRO DESTRA

Il primo caso nel centro destra del Consiglio Regionale nel post voto per le Regionali 2020 scoppia e porta il nome di Gennaro Cinque, già sindaco di Vico Equense, candidato ed eletto nella lista di Caldoro Presidente. Cinque, pero’, dopo aver manifestato qualche mal di pancia sulla indicazione dei nomi del centro destra per le Presidenze di Commissioni e per l’Ufficio di Presidenza, ha già cambiato rotta.

E, dopo la prima seduta del Consiglio Regionale, il consigliere Cinque ha deciso di lasciare Caldoro ed il centro destra e di aderire al Gruppo Misto, dove si trova insieme ad altri 5 consiglieri regionali, tutti candidati con la coalizione di Vincenzo De Luca.