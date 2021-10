Va verso una riconferma senza problema Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana, pronto ad ottenere il suo secondo mandato: per Giuliano e per la sua lista si va verso una percentuale superiore al 80% di voti per le elezioni comunali che si sono appena concluse.

Solo il 25% per il suo avversario di campagna elettorale Luigi Bernabo’ che, comunque, porterà in Consiglio Comunale, insieme a lui, altri 4 consiglieri comunali di opposizione.