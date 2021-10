Vittoria con un ottimo margine di distanza per Giorgio Marchese, sindaco in carica di Siano e candidato per il secondo mandato con la sua lista Siano al Centro: per Marchese si prospetta una vittoria con il 65% dei consensi mentre la restante parte dei voti va a favore di Gerardo Zambrano e della sua lista Noi Liberi.

Saranno 11 i consiglieri di maggioranza, espressione della lista Siano al Centro. 5, invece, quelli per la lista Noi Liberi.