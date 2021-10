Il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa si prepara a festeggiare il secondo mandato alla guida del Comune della Valle dell’Irno: per Sessa e per i candidati della lista Insieme per Fisciano si prospetta una vittoria con una percentuale vicina al 70%.

Nettamente staccati gli antagonisti della campagna elettorale: Rosario Pacifico e Alfonso Cavaliere che, in base alle percentuali ottenute, dovranno dividersi i 5 seggi che spettano all’opposizione.