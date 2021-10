Vincenzo Napoli vincente al primo turno ma con una forbice che lo porta dal 50% piu’ uno fino al 54%. Poi gli altri due principali competitor Michele Sarno ed Elisabetta Barone sostanzialmente appaiati. Tra i candidati minori l’unico a superare la soglia fatidica del 3% potrebbe essere Antonio Cammarota.

E’ questo il quadro piu’ verosimile che viene fuori da una valutazione degli ultimi sondaggi (effettuati e non pubblicati, come per legge) ma anche dal dato finale dell’affluenza.