GIGI CASCIELLO (AZIONE): “SANITA’ IN CAMPANIA, ALTRO CHE MIRACOLO DE LUCA”

“L’ospedale “Ruggi d’Aragona” tra i peggiori dodici ospedali d’Italia, tra l’altro con indicatori che confermano l’incapacità della Regione di andare oltre il criterio delle nomine di parte e di strategie che portano indietro nel tempo confermando i primariati, le convenzioni e l’intero sistema sanitario campano tra i principali strumenti di consenso elettorale di chi gestisce il potere regionale.”

Lo dichiara, in una nota diffusa alla stampa, Gigi Casciello, Coordinatore Provinciale di Azione.

Così mentre il presidente della Giunta regionale accelera per il bando di costruzione del nuovo ospedale di Salerno con i primi 368 milioni di euro, si segnala la totale assenza di intervento e programmazione della Regione per la sanità territoriale e, allo stesso “Ruggi d’Aragona”, si registra l’esodo delle migliori eccellenze come accaduto a Cardiochirugia con il professore Severino Iesu e la sua qualificata equipe. Altro che “miracolo di De Luca” con la l’uscita dal commissariamento della sanità campana nel 2019: in quattro anni solo proclami e le mille ombre della gestione Covid sulla quale attendiamo ancora che la magistratura faccia piena chiarezza.

Noi faremo la nostra parte con proposte che sappiano cogliere le criticità e spingano la Regione oltre la propaganda.