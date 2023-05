SCAFATI. LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA): “C’E’ IL RISCHIO DI UN VOTO NON LIBERO”

In vista del ballottaggio, si corre il rischio di un voto non libero”. La denuncia arriva dalla co-coordinatrice ed eurodeputata di Forza Italia Salerno Lucia Vuolo che nel pomeriggio di oggi ha scritto al prefetto di Salerno Francesco Russo per evidenziare quanto sta accadendo proprio in queste ultime ore, caratterizzate dal silenzio elettorale. “Egregio Prefetto, porto alla Sua attenzione una mia preoccupazione tesa a garantire la legalità attraverso un voto libero e democratico – ha scritto la Vuolo nella PEC indirizzata al prefetto – Mi riferisco in particolare al ballottaggio che nelle prossime ore avrà luogo in Scafati.

Temo che i cittadini non possano esprimere il loro voto in libertà. Come Ella ben saprà, nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Orbene, prego S.E. di ricordare per tramite dei pubblici ufficiali in servizio nei prossimi due giorni elettorali, 28 e 29 maggio 2023, il divieto nell’introdurre il proprio telefonino all’interno delle cabine elettorali con un controllo radicale seggio per seggio”. E ancora: “Questo perché mi giungono, proprio da Scafati, in particolare dal candidato Sindaco dott. Pasquale Aliberti, notizie su possibili atteggiamenti che vanno assolutamente evitati e, nel caso repressi a norma di Legge, garantendo il corretto esercizio del voto, libero e segreto – ha aggiunto la co coordinatrice di FI – Garanzie costituzionali che vanno nell’interesse di tutti i competitors”.

