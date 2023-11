GIORGIA MELONI A NAPOLI IL PROSSIMO 18 NOVEMBRE PER LA SCUOLA NUNZIATELLA

E’ in programma per il prossimo 18 Novembre, a Napoli, una visita istituzionale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invitata a partecipare all’evento dell’apertura dell’anno scolastico della Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Giorgia Meloni, in occasione dell’appuntamento di Napoli con i giovani cadetti della Nunziatella sarà accompagnata dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo gli incontri di Pompei e di Caivano, quello di Napoli sarebbe il terzo impegno istituzionale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Campania.

Share on: WhatsApp