PROVINCIALI 2024. IL PD RIUNISCE CANDIDATI E DIRIGENTI NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

Tra venerdi’ e sabato della prossima settimana il Partito Democratico della Provincia di Salerno, nella sede di Via Manzo, riunirà candidati – ed aspiranti tali – ma anche i dirigenti provinciali per una riunione tutta dedicata alla composizione della lista del Pd ma anche alla raccolta delle firme. Resta, ancora tutta da verificare, la questione legata alla lista di Campania Libera che, nella strategia anti Pd del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si vorrebbe piu’ forte di quella del Partito Democratico. Una ipotesi che, al momento, non incontra il gradimento della stragrande maggioranza dei consiglieri provinciali in carica, ma anche di quanti, nelle ultime elezioni provinciali, hanno trovato spazio e consenso proprio all’interno di Campania Libera.

