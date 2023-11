MATTEO SALVINI: “CON GLI SCIOPERI NON SI PUO’ BLOCCARE IL PAESE PER 24 ORE”

Guai a mettere in discussione il diritto allo sciopero, ma “non può fermare il Paese per 24 ore”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in riferimento agli scioperi annunciati per i prossimi mesi, in occasione dell’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna).

“Se i sindacati aderiranno alle richieste della Commissione di garanzia” sul contingentamento dello sciopero “bene, altrimenti c’è lo strumento della precettazione e vedremo di essere conseguenti”, ha aggiunto Salvini, riferendosi allo sciopero previsto per il 17 novembre.