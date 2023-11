Ogni settimana, una riunione. Un incontro per discutere delle criticità della città di Salerno – dal verde pubblico alla sicurezza – ma anche per affrontare le possibili soluzioni, le proposte concrete per cambiare il volto della città. Siamo andati a curiosare proprio durante una delle riunioni dei Giovani di Forza Italia Salerno.

