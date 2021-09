GIUSEPPE CONTE A SALERNO FA IL PIENO IN PIAZZA: “ANDIAMO NOI AL BALLOTTAGGIO”

Giuseppe Conte apre e chiude la campagna elettorale per le Comunali 2021 di Elisabetta Barone. E lo fa con un comizio in Piazza Portanova, con il pienone di pubblico in una piacevole serata di inizio autunno, e con un messaggio chiaro e convinto lanciato agli avversari di Salerno: “Andiamo noi al ballottaggio”. Un segnale di fiducia e di sostegno per Elisabetta Barone, la candidata sindaca sostenuta dalla lista del Movimento 5 Stelle che, nell’arco di un mese, ha ricevuto due volte la visita dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri che, dal palco di Piazza Portanova, circondato dai parlamentari salernitani Tofalo, Provenza e Cioffi, ha fatto una panoramica della situazione politica nazionale, ricordando le battaglie del Movimento 5 Stelle, a cominciare da quella sul reddito di cittadinanza. Prima di Salerno, Conte è stato anche a Battipaglia ed Eboli, per sostenere i candidati a sindaco Farina e Capaccio: una campagna elettorale fatta comune per comune, dopo aver cambiato la struttura del M5S che, oramai, è un partito a tutti gli effetti.

