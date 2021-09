BATTIPAGLIA. VISCONTI INCONTRA I GIOVANI: “NON LASCIATE LA NOSTRA CITTA'”

Dopo l’incontro con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e le rassicurazioni sullo stop all’impianto di compostaggio, Antonio Visconti, candidato sindaco per il Comune di Battipaglia alle prossime elezioni del 3 e 4 Ottobre, ha incontrato numerosi giovani del centro della Piana del Sele.

Stamattina è stata una piacevole occasione per incontrare tanti giovani battipagliesi, ragazze e ragazzi che come me hanno un legame profondo con le loro radici.