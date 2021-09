LA BCC MONTE PRUNO A FIRENZE AL FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE

Guidata dal Direttore Generale Michele Albanese, la Bcc Monte Pruno partecipa, a Firenza, fino al 26 Settembre, al Festival Nazionale dell’Economia Civile, nato per proporre nuove soluzioni economiche dopo la crisi economica della pandemia.

Considerato la sensibilità sull’argomento della Banca Monte Pruno, non poteva mancare la presenza, assicurata con il Direttore Generale Michele Albanese ed il Vice Presidente Ciniello che con l’occasione hanno incontrato i vertici del Credito Cooperativo Nazione tra i quali il Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba e del Presidente Amedeo Manzo Presidente della Bcc di Napoli nonché Presidente della Federazione Campania/Calabria delle BCC.

Interessante l’ intervento del Presidente di Federcasse Augusto dell’Erba, che ha sostenuto che “La pandemia sta facendo rivivere in senso nuovo ma evidentemente positivo un concetto che sembrava essere tramontato: la relazione delle imprese con le comunità. Spesso, ha ribadito ancora Dell’Erba, le imprese hanno perso il senso della responsabilità sociale, non sono più un luogo di comunità ma un’organizzazione che il territorio e la comunità non riconoscono. Su questo le BCC hanno avuto un ruolo straordinario per recuperare la funzione sociale e mutualistica del capitale delle attività del territorio.”