GIUSEPPE CONTE IN CAMPANIA: NAPOLI MA ANCHE SALERNO NEL SUO TOUR ELETTORALE

Torna in Campania il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per una giornata di campagna elettorale nella Regione dove, secondo tutti i sondaggi, il M5S continua ad essere nettamente al di sopra della asticella del 15%. Conte nella Campania dove il suo ex compagno di partito Luigi Di Maio spera di poter ottenere la vittoria in un collegio maggioritario che gli consentirebbe di restare in Parlamento. Conte nella Campania di De Luca ma anche a Salerno dove, già nel 2021, fu presente in due occasioni per la campagna elettorale di Elisabetta Barone candidata alla carica di Sindaco. E sabato 3 Settembre, a partire dalle 21:30, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, l’uomo di lockdown e delle dirette per annunciare i contenuti dei Dpcm, sarà a Salerno, nei pressi di Corso Garibaldi, per incontrare i candidati alle politiche del Movimento 5 Stelle e tutti gli elettori.

Share on: WhatsApp