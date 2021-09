GIUSEPPE CONTE TORNA A SALERNO PER ELISABETTA CONTE: APPUNTAMENTO IL 25 SETTEMBRE

Un comizio, a partire dalle 21:00, in Piazza Portanova, in programma sabato 25 settembre: Giuseppe Conte, come già aveva annunciato nel corso della prima visita a Salerno, torna nel comune capoluogo per un incontro elettorale, questa volta in Piazza, per sostenere la candidatura a sindaco di Elisabetta Barone. Il Movimento 5 Stelle, con i suoi parlamentari, spinge sul comune di Salerno e punta ad un risultato ambizioso quanto ancora difficile: il ballottaggio, obbligare Vincenzo Napoli ad affrontare il secondo turno per raggiungere l’obiettivo del secondo mandato. Conte, tra l’altro, non sarà solo a Salerno ma prima sarà ad Eboli per un incontro con il candidato sindaco Damiano Capaccio, insieme ai parlamentari del territorio tra cui Cosimo Adelizzi.

