HANNO VOTATO IN 67.000 PER ELEGGERE GIUSEPPE CONTE CAPO POLITICO DEL M5S

Si sono concluse le operazioni di voto on line, riservate agli oltre 180.000 iscritti alla piattaforma, per l’elezione del nuovo Capo Politico del M5S. Al voto, stando alle cifre riportate dagli esponenti del Movimento, hanno partecipato poco piu0 di 67.000 iscritti che hanno indicato Conte come nuovo Presidente dell’Associazione.

Il totale dei votanti è stato 67.064

Hanno votato SI: 62.242 (92,8%) Hanno votato NO: 4.822 (7,19%)