DE LUCA E LE MINACCE DI CHIUSURA: UN FILM GIA’ VISTO CHE NON FA PIU’ NOTIZIA

Ci risiamo. Eccole di nuovo: le minacce di De Luca che, puntando il dito contro i cittadini, confondendo il ruolo di amministratore pubblico con quello di parroco, fa la morale preventiva per Ferragosto, annunciando nuovi provvedimenti per arginare il Covid. Un copione che, negli ultimi mesi, è valso al Presidente della Regione titoli di quotidiani nazionali ed aperture con tanto di video dei principali siti on line della nazione ma, adesso, il lanciafiamme si è bagnato e non serve piu’ a conquistare la scena. Il Presidente della Campania è rimasto solo, forse insieme al Ministro Speranza, nell’augurarsi chiusure e provvedimenti drastici, il resto del mondo politico va avanti, limitandosi a quel ruolo che gli è proprio: amministrare. Per i sermoni, restano ancora aperte le Chiese.

Share on: WhatsApp