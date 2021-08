LA FONDAZIONE PICENTIA SEMPRE AL FIANCO DEL MONDO DELLO SPORT

Si è tenuto questa mattina il Corso Blsd per i membri e i soci dell’Associazione Polisportiva Popilia presso la sede della Fondazione Picentia. Il corso è stato realizzato in continuità con la donazione effettuata lo scorso 5 luglio, con la quale la Fondazione Picentia ha consegnato all’Asd Popilia un defibrillatore che è stato installato presso i locali dell’associazione permettendo agli atleti e ai soci di svolgere le attività in piena sicurezza e massima tutela della salute.

Il corso, realizzato in partnership con l’Associazione di Pubblica Assistenza Vopi e l’Accademia Irpinia delle Emergenze (Centro di Formazione accreditato Regione Campania), è stato tenuto dal dottor Gaetano Porcelli e permetterà ai membri e ai soci dell’Asd Popilia il corretto utilizzo del dispositivo salvavita.

«La tutela della salute – sottolinea il presidente della Fondazione Picentia, Giuseppe Bisogno – deve rappresentare il punto di partenza per tutti coloro che vogliano fare attività sportiva in modo sicuro e consapevole, ancor di più alla luce dell’obbligatorietà della presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro sancita da una recente legge. Con il corso di oggi abbiamo dato continuità al percorso avviato il mese scorso con la donazione di un defibrillatore e che proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative in tal senso. La Fondazione sosterrà sempre coloro che dedicano tempo ed attenzione alla prevenzione. Un ringraziamento particolare, in tal senso, va rivolto all’associazione Vopi ed all’Accademia Irpinia delle Emergenze per l’impegno profuso senza sosta sul territorio».