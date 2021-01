I GIORNI DIFFICILI DI GIUSEPPE, UN DECRETO SENZA ANIMA E NIENTE DIRETTE SOCIAL

Un nuovo Decreto e neppure una piccola diretta sui social ? Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, rinuncia al suo bagno di folla virtuale in occasione dell’emanazione di un nuovo gruppo di norme per disciplinare la vita degli italiani fino al prossimo 15 gennaio ? Pare proprio di si, perchè adesso ci sono altri cavoletti per la testa dell’Avvocato del Popolo, Presidente del Consiglio di due maggioranze diverse ed ora in attesa delle decisioni di Matteo Renzi che, in ogni caso, ne comprometteranno la forza politica.

Se Conte accontenta le richieste di Renzi esce, dal confronto a distanza, con le ossa rotte agli occhi di chi ancora crede in lui e lo considera come un politico lontano dalle dinamiche dei partiti.

Se, invece, Conte rigetta tutte le richieste di Renzi si apre una crisi che porta ad un Conte Ter nel quale, pero’, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si riprendono la guida del Governo, limitando la sua presenza ad un ruolo di notaio, ben lontano dall’attuale peso politico.

Potrebbe, pero’, anche nascere un Governo completamente diverso da quello attuale, il famoso esecutivo di unità nazionale, dal quale Conte potrebbe scomparire e, non avendo alcuna funzione di parlamentare, tornare all’insegnamento universitario.