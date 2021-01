Giorgio Marchese, Sindaco di Siano, ospite del consueto appuntamento del lunedi’ su Irnotv, ha rassicurato tutti i cittadini e gli imprenditori del comune della Valle dell’Irno: il bilancio di previsione 2021, che arriverà a giorni in Giunta prima di andare in Consiglio Comunale, non prevede alcun aumento di Tasse Comunali.

Share on: WhatsApp