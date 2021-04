I MINORI A RISCHIO. AUDIZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE VOLUTA DA BRUNA FIOLA

“Minori a rischio: lo stato dell’arte in Campania”: è il tema dell’audizione che la Presidente della VI Commissione consiliare permanente (Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali), Bruna Fiola, ha convocato, congiuntamente con il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero , per il giorno 28 aprile alle ore 10,00 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania.

Sono stati invitati a partecipare, tra gli altri, il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, l’Assessore regionale alle Politiche giovanili Lucia Fortini, i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Napoli e Salerno Patrizia Esposito e Piero Avallone, il Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger Milnernsheim, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese,la Presidente della Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia, Patrizia Stasi, il Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello. L’audizione sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Consiglio Regionale della Campania.