IANNONE (FDI): “BONUS EDILIZIA, GOVERNO VUOL FARE PAGARE PROPRIA IMPERIZIA AD AZIENDE”

Come per il Reddito di Cittadinanza era facile prevedere che anche per i bonus edilizi ci sarebbero state truffe. I 4 miliardi di euro già accertati sono una enormità ma non si può pensare di risolverla ora con quanto previsto dall’antifrode che finisce per far saltare le imprese serie. Il governo Arlecchino, autodefinitosi dei migliori, ha messo una toppa che è peggiore del buco. Fratelli d’Italia fin da luglio scorso aveva messo in guardia dai rischi che potevano esserci ma erano già partite le trombe della propaganda dei salvatori della Patria che in questo modo trovavano una soluzione miracolosa al rilancio dell’economia nazionale. Oggi il miracolo si manifesta in un incubo che vede i truffatori scappare con il sacco e le imprese serie pagarne il prezzo. È ridicolo osservare le forze politiche della maggioranza mobilitarsi per correre ai ripari, sceneggiate comiche che non meritano battimani perché gli autori protestano contro se stessi.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

