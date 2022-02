DRAGHI CEDE AI PARTITI SUL RINCARO BOLLETTE E MODIFICA CESSIONE BONUS 110%

Mario Draghi lascia la linea del rigore e si adegua, in poche ore, alle richieste dei partiti che sostengono il suo Governo: prima annuncia un nuovo Decreto per correggere ed eliminare il divieto di cessione dei crediti derivanti dal Bonus 110% e, poi, nel corso di una visita a Genova, parla di provvedimenti importanti per arginare gli effetti del caro bollette. Draghi smentisce il Ministro dell’Economia Franco ed ora è costretto – e lo sarà anche in futuro – a rincorrere i partiti che, nella serata di ieri, avevano lasciato intendere di essere stati pronti, in Commissione Bilancio al Senato, ad apportare modifiche sostanziali al testo del Decreto Sostegni sui nuovi vincoli imposti alla cessione dei crediti del 110%. Poi la virata sul caro bollette che potrebbe portare, anche, ad uno scostamento di bilancio da approvare in aula nei prossimi giorni per mettere a disposizione di famiglie ed imprese cifre importanti per limitare gli effetti dell’aumento dei prodotti energetici.

Share on: WhatsApp