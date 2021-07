IANNONE (FDI): “CRISI WHIRPOOL, ORLANDO ADESSO SCOPRE CHE CI VUOLE UNA LEGGE CONTRO MULTINAZIONALI”

“Da anni lanciamo l’allarme su Whirlpool ma dal governo gialloverde passando per quello giallorosso, giungendo a quello arlecchino si sono sentiti solo vuoti impegni fino a giungere per inerzia ai licenziamenti. Il ministro Orlando scopre oggi che occorrono leggi più stringenti per impedire alle multinazionali di delocalizzare dopo aver preso ingenti finanziamenti. A quando questa priorità in Parlamento? Si pensa alla Legge Zan mentre in Italia migliaia di lavatori e famiglie perdono quella dignità che dà solo il lavoro.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.