IANNONE (FDI) E CASTIELLO (M5S), LA STRANA COPPIA A VELIA PER L’ARRIVO DEL MINISTRO SANGIULIANO

Maggioranza ed opposizione di Governo, insieme, almeno quando si tratta di provvedimenti che riguardano la crescita del territorio. E cosi’, ieri pomeriggio, nell’area Archeologica di Velia ad Ascea, per l’arrivo del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, non c’erano solo le donne e gli uomini di Fratelli d’Italia ma anche il Senatore del Movimento 5 Stelle Franco Castiello, che proprio dal Cilento ha iniziato il suo percorso politico verso il Parlamento. Maggioranza ed opposizione, insieme, ma non sempre: all’appuntamento con il Ministro Sangiuliano, che ha annunciato una serie di finanziamenti per il Parco Archeologico di Paestum, mancavano gli esponenti del Partito Democratico, dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca a quello della Provincia Franco Alfieri.

