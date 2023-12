E’ in programma per domani, 30 Dicembre, a partire dalle 9:30, la conferenza stampa di fine del deputato del Partito Democratico Piero De Luca. Appuntamento con la stampa all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno in via Manzo per stilare il bilancio dell’anno che si è appena concluso con le attività parlamentari e legislative, portate avanti dal Partito Democratico ed anche, singolarmente, dal parlamentare salernitano Piero De Luca.

