IL BLOG DELLE STELLE AVVIA LA SCELTA DEI CANDIDATI PRESIDENTE MA NON C’E’ LA CAMPANIA

Liguria, Puglia e Toscana. Per il momento sono queste le tre regioni per le quali il Blog delle Stelle ha avviato la scelta del candidato presidente per le prossime elezioni di fine maggio. Fuori dalla contesa la Regione Campania: come mai ? Forse perchè è ancora aperto il discorso di una possibile alleanza con il centro sinistra ? O, come alcuni sostengono, perchè quando c’è una indicazione unanime non vi è bisogno di ricorrere al voto on line ?

Ecco il testo con il quale il Blog delle Stelle ha dato il via alla presentazione delle candidature.

A partire da oggi, venerdì 3 gennaio 2020, sono aperte le candidature per le regionarie per il candidato Presidente di Liguria, Puglia e Toscana in vista delle elezioni regionali che si terranno nella prossima primavera.

Tutti gli iscritti con documento certificato residenti in queste tre regioni, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 10 gennaio 2020. Per farlo è necessario accedere alla funzione Open Candidature presente su Rousseau (dopo aver fatto login) e seguire le modalità indicate.

Chi non è un iscritto certificato deve provvedere a completare l’iscrizione entro e non oltre le ore 12.00 del 9 gennaio 2020.