STEFANO CALDORO: “RIFIUTI E FONDI UE IN CAMPANIA, ADESSO SIAMO DAVVERO ULTIMI”

L’ultima scena del 2019 per i trasporti in Campania e’ stata quella dei passeggeri costretti a scendere dalla circumvesuviana e camminare a piedi sui binari, le prime fotografie del 2020 sono quelle di Napoli invasa dai rifiuti e quelle delle tabelle che ci ricordano che siamo i peggiori in Italia sulla spesa dei fondi Ue”.

Lo scrive Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, che aggiunge: “Quanto e’ lontana la promessa del ‘mai piu’ ultimi’ del 2015. La verita’ alla fine arriva sempre”. “Ora siamo per la prima volta veramente ultimi in Italia. Bisogna voltare pagina, avere fiducia e cambiare” afferma Caldoro.