IL BONUS OCCHIALI IN LEGGE FINANZIARIA: FONDI PER LENTI E LENTINE. ECCO COME FARE

Nella Legge Finanziaria 2020-2021, appena approvata dal Parlamento, tra le diverse misure di sostegno, c’è anche un bonus occhiali.

Si tratta di un contributo pari a 50 euro, erogato come sconto al momento dell’acquisto di occhiali da vista o lenti correttive.

Per ottenerlo è necessario appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore ai 10.000 euro all’anno. Per il bonus, che ha ricevuto una copertura pari a 5 milioni di euro per il triennio 2021-2023, sarà necessario attendere l’emanazione di un decreto di attuazione del Ministero della Salute.