IL COMUNE DI AGROPOLI TRASFORMA I VICOLI DEL BORGO PER SAN VALENTINO

Arriva dal Comune di Agropoli una iniziativa per la giornata di San Valentino: cuori disseminati lungo i vicoli del centro storico, cartelli inneggianti all’amore installati in alcuni punti strategici della città. Ad annunciare la trasformazione in città dell’amore è il Sindaco Adamo Coppola.

Per San Valentino il centro storico di #Agropoli si trasforma nella casa degli innamorati.

L’Associazione Sbandieratori dei Feudi del Cilento, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, da ieri ha allestito una passeggiata romantica nel nostro suggestivo borgo.

Invito tutti a visitarlo, fino al prossimo 14 febbraio, giorno in cui in tutto il mondo si celebrano gli innamorati.