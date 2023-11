IL DECRETO SUD E’ LEGGE, IL MINISTRO FITTO: “ZES UNICA MEZZOGIORNO CREA UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA”

Il Decreto Sud è legge: con il voto finale del Senato sono stati approvati i 23 articoli che lo compongono, tra cui quello che istituisce la Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Fitto ha continuato, ribattendo a chi sosteneva che il decreto fosse contro il Sud: “L’istituzione di una grande Zes (Zona economica speciale) unica del Sud, lungi da voler escludere dei territori, punta a costruire una prospettiva per il Mezzogiorno d’Italia, passando da una politica assistenziale della spesa pubblica ad una politica di investimenti in grado di garantirne la crescita, insieme al piano per le aree interne, coinvolgendo l’intera filiera istituzionale ed economica del Paese. Si introducono inoltre misure volte a far fronte alla situazione di grave disagio socioeconomico che si sta registrando nelle isole di Lampedusa e Linosa, caratterizzate dal ben noto fenomeno migratorio, con lo stanziamento di 45 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture viarie e di opere di urbanizzazione primaria, per le quali è stato già attivato un tavolo dedicato. Terminato l’iter parlamentare – ha concluso ancora Fitto -, ora al lavoro da subito per l’attuazione”.