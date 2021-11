IL GENERALE FIGLIUOLO AL QUIRINALE ? LUI ESCLUDE UNA POSSIBILE CANDIDATURA

“Candidato alla presidenza della Repubblica? Adesso mi sembra una esagerazione, dobbiamo portare a termine questa campagna e poi continuare a fare bene nella Difesa. Credo che ci sia ancora bisogno di me nell’ambito delle forze armate”. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo in un’intervista al direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino. Il commissario straordinario per l’emergenza si dice “soddisfatto” che sia stato abbattuto un pregiudizio verso i militari. “Probabilmente e’ un segno dei tempi – aggiunge – Gli italiani hanno dimostrato di essere piu’ maturi di quello che si pensasse e hanno capito il valore aggiunto delle nostre forze armate che rappresentano competenza e umanita’ in Italia e fuori dai confini nazionali”. A chi ha sorriso delle sue stellette risponde: “Sono una persona molto autoironica e capisco chi non e’ abituato al mondo militare. Questi nastrini simboleggiano periodi della vita trascorsi in missione”.

