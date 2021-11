SALERNO. ELISABETTA BARONE TORNA IN PUBBLICO MA GLISSA SU VICENDE GIUDIZIARIE

Elisabetta Barone, candidata sindaco alle ultime elezioni Comunali del 3 e 4 Ottobre di Salerno, torna in pubblico in un evento organizzato nelle frazioni collinari e con un post sulla sua pagina Fb rilancia l’azione dell’opposizione, glissando su tutti gli aspetti delle vicende giudiziarie che coinvolgono il Comune di Salerno.

2Ieri sera il dibattito è stato molto interessante. L’analisi del voto ci dice che in vent’anni il “sistema” ha perso il 20% di cittadini che hanno rinunciato al voto.

Siamo passati dall’84% dei votanti nel ’93 al 63% di quest’anno quasi pari al 64% del 2016.

Il dato rilevante è che mentre nel 2016 questa amministrazione ha comunque ricevuto più del 70% dei consensi in queste elezioni nonostante le pressioni e una parte di voti bloccati/controllati il 44% dei votanti ha preso le distanze da questa amministrazione affidando il proprio voto alle coalizioni e liste alternative.”

Lo scrive Elisabetta Barone.

“Questo dice, al di là della vicenda giudiziaria, che c’è una parte di elettori sempre più consistente che non si riconosce in questa amministrazione e non giudica positivamente il suo operato.

Ora mentre ringraziamo i 12.000 salernitani che ci hanno affidato il compito di rappresentarli, continuiamo a discutere con i cittadini nei quartieri per organizzare un’opposizione che continui ad essere in consiglio comunale voce di quanti chiedono servizi e non cemento!”