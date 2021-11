FISCIANO. IL SINDACO SESSA E LA GIORNATA DI RICORDO PER MILITE IGNOTO E FORZE ARMATE

Giornata intensa, quella di oggi, per il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale del centro della Valle dell’Irno, ha partecipato ad alcune iniziative pubbliche per ricordare i 100 anni del Milite Ignoto ed anche la ricorrenza del 4 Novembre per le Forza Armate.

“Si concludeva il 4 novembre la Prima Guerra Mondiale e si portava a compimento il processo di unificazione nazionale.”

Lo scrive il Sindaco Vincenzo Sessa.

Abbiamo ricordato, stamane, tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per un ideale di Patria e di Libertà, valori immutati nel tempo, scrivendo con il loro coraggio la nostra Storia.