LA MINACCIA DEL MINISTRO SPERANZA: “SE AUMENTANO RICOVERI CAMBIANO I COLORI DELLE REGIONI”

A metà tra la minaccia ai cittadini, senza nulla dire su quanto non fatto fino ad ora dal Governo per potenziare il Sistema Sanitario, ed una mezza soddisfazione perchè se le cose vanno male, in fondo, passa la sua linea del super rigore. Ecco quanto dichiarato dal Ministro della Salute Roberto Speranza al Corriere della Sera.

“Se i reparti ospedalieri tengono non scatteranno misure e sarà un Natale come gli altri prima del Covid. Se invece i ricoveri salgono scatteranno le misure nei territori, in base al sistema dei colori. Non abbiamo mica sospeso la legge che prevede le fasce di rischio… Con il giallo tornano le mascherine all’aperto e al ristorante c’è il limite di 4 a tavola”. Così il ministro della Salute in colloquio con il Corriere della sera. “Al momento non abbiamo pianificato ulteriori interventi normativi, non ci sono norme allo studio”, ha dichiarato Speranza.

“L’inverno è la stagione più insidiosa perché si sta più al chiuso, quindi il mio invito è alla prudenza totale, a indossare le mascherine e rispettare il distanziamento». Chi sta programmando viaggi all’estero può comprare serenamente il biglietto? “Io sono per le vacanze in Italia”.